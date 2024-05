पीओके में पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ाकर पीटा गया, जान बचाकर भागे जवान, वीडियो वायरल, देखें

Highlights पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जमकर बवाल पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ाकर पीटा गया सोशल मीडिया पर दर्जनों वीडियो वायरल

Protest in POK: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षाबलों के बीच जबरदस्त झड़प हो रही है। दादियाल, मीरपुर और समाहनी, सेहंसा, रावलकोट, खुइरट्टा, तत्तापानी और हट्टियन बाला सहित पीओके के कई हिस्सों में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। सोशल मीडिया पर दर्जनों वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आक्रोशित भीड़ पाकिस्तानी सुरक्षाबलों को दौड़ाते, पीटते और पत्थर फेंकते नजर आ रही है।

जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएएसी) द्वारा बुलाए गए मुजफ्फराबाद में शटर-डाउन और व्हील-जाम हड़ताल के दौरान पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने और हवा में गोलियां चलाने का भी सहारा लेना पड़ा। अवामी एक्शन कमेटी ने मंगला बांध से कर मुक्त बिजली और गेहूं के आटे पर सब्सिडी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। रात भर की पुलिस छापेमारी के कारण हड़ताल को बढ़ावा मिला, जिसके परिणामस्वरूप कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रदर्शन और भी उग्र हो गया।

सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर किए जा रहे वीडियोज में देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी सुरक्षाबल भाग रहे हैं। भीड़ उन्हें दौड़ा रही है और जवानों को जान बचाकर भागना पड़ रहा है।

Azadi slogans in Kashmir.... Not Indian Kashmir but Pakistan Occupied Kashmir (POK). Pakistan is heading towards a civil war & it started from POK-Balochistan.



Before 2014 it was normal in Indian Kashmir, the situation has completely reversed in the past 10 years.. pic.twitter.com/NMZQHSLkWN