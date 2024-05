Arvind Kejriwal Meeting AAP Mla: 'मेरी गिरफ़्तारी के बाद 'आप' ज़्यादा मज़बूत हो गई' सीएम आवास पर विधायकों की बैठक में बोले केजरीवाल

Highlights सीएम आवास पर केजरीवाल ने की सभी विधायकों के साथ बैठक बैठक में बोले केजरीवाल, 21 दिनों के लिए बाहर आया हूं, दो जून को वापिस जाऊंगा वो हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते थे, लेकिन आप सभी डटे रहे

Arvind Kejriwal meeting AAP Mla: तिहाड़ जेल से 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर बाहए आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सीएम आवास पर सभी विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभा भारद्वाज, गोपाल राय सहित अन्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि मुझे जेल भेजने के पीछे इनका मक़सद आप को तोड़ना और हमारी सरकार को गिराना था। इस दौरान आप के कई विधायकों और नेताओं से बीजेपी ने संपर्क भी किया, लेकिन आप लोग नहीं टूटे। आप लोगों पर पूरे देश को गर्व है।

#WATCH | Aam Aadmi Party MLAs arrive at the residence of Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal.



CM Kejriwal has called a meeting with the party MLAs at his residence. pic.twitter.com/NKbwt1laHW — ANI (@ANI) May 12, 2024

केजरीवाल ने कहा कि भारत को उज्जवल और अच्छा भविष्य केवल आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार के कराए कामों की चर्चा दुनियाभर में होती है। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तो मुझे इसी बात की चिंता रहती थी कि जनता को दवाएं मिलना तो बंद नहीं हो गईं। कहीं मुफ्त बिजली-पानी तो बंद नहीं हो गया, लेकिन आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया और किसी भी साज़िश को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे गिरफ़्तार करके पार्टी तोड़ना और सरकार गिराना चाहती थी लेकिन हुआ इसके विपरीत। मेरी गिरफ़्तारी के बाद पार्टी और भी ज़्यादा मज़बूत हो गई।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says "...Neither they could topple our government, nor were they able to break our MLAs, nor were they able to dent our Punjab government. Their entire plan failed; on the contrary, the entire political narrative went against them. I came to know… pic.twitter.com/0cE41nEnZ5 — ANI (@ANI) May 12, 2024

दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो पार्टी के सभी चार बड़े नेता जेल में थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सभी एक साथ कैसे आए यह बड़ी बात है। अब सारी लड़ाई चुनाव पर निर्भर है।

#WATCH | Delhi Minister and AAP leader Saurabh Bharadwaj says, "When he (Arvind Kejriwal) went to jail, all the four big leaders of the party were in the jail... How everyone came together after Arvind Kejriwal's arrest is a big thing. Now, the whole battle is dependent on the… pic.twitter.com/v4KIxxgOFg — ANI (@ANI) May 12, 2024

हर राज्य में बीजेपी की सीटें घटेंगी। बीजेपी एक राज्य के बारे में बताए जहां उन्हें लगता है कि उनकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी 200 से 220 सीटे जीतेगी।

