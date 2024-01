Ram Mandir Pran Pratishtha Live: मुख्य द्वार से अंदर तक पैदल आएं पीएम मोदी, हाथ में लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ चांदी का छत्र, जानें इसका महत्व, देखें 10 वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की पूजा-अर्चना की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान प्रतिमा का अनावरण किया गया।

Ram Mandir Pran Pratishtha Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा की। 84 सेंकेंड में पूजा संपंन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अनुष्ठान किया। प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मौजूद रहे।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi at the Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya.#RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/q8TpjShaUw — ANI (@ANI) January 22, 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की पूजा-अर्चना की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान प्रतिमा का अनावरण किया गया। श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा का उत्सव जारी है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सोमवार को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने पर कहा कि अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण-प्रतिष्ठा का अलौकिक क्षण हर किसी को भाव-विभोर करने वाला है। अयोध्‍या में श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंचे मोदी ने ‘एक्स’ पर कहा, ''अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण-प्रतिष्ठा का अलौकिक क्षण हर किसी को भाव-विभोर करने वाला है।'' उन्‍होंने इसी संदेश में कहा ''इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरा परम सौभाग्य है। जय सियाराम!''

#WATCH | Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel, CM Yogi Adityanath, RSS chief Mohan Bhagat at the Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya.



#RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/WFIYO9yGtC — ANI (@ANI) January 22, 2024

मोदी ने यहां भव्य राम मंदिर में राम लला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने पर ये टिप्पणियां कीं। सुनहरी कुर्ता, क्रीम रंग की धोती और उत्तरीय पहने प्रधानमंत्री तह किए हुए लाल कपड़े पर रखे चांदी के एक छत्र को पकड़े हुए मंदिर के गर्भगृह में गए।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi at the Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya. #RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/EeglWb5Xrz — ANI (@ANI) January 22, 2024

मोदी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में विस्तृत 'प्राण प्रतिष्ठा' अनुष्ठान में भाग लिया। मोदी के मंदिर परिसर में पहुंचने पर योगी और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने उन्हें रामनामी उत्तरीय पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi at the Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya



#RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/Ro3nbTqGZV — ANI (@ANI) January 22, 2024

अयोध्या में राम मंदिर में श्री रामलला के नवीन विग्रह की सोमवार को प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न हुई और प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इससे संबंधित अनुष्ठान में भाग लिया। सुनहरी रंग का कुर्ता, क्रीम रंग की धोती और उत्तरीय पहने प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर तक पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और गर्भगृह में प्रवेश किया।

#WATCH | Ayodhya: Pran Pratishtha ceremony of Ram Lalla at Shri Ram Janmaboomi Temple concludes.#RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/7j6vLrWgSy — ANI (@ANI) January 22, 2024

प्रधानमंत्री इस दौरान अपने हाथ में लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ चांदी का छत्र भी लेकर आए। गर्भगृह में मोदी ने पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए ‘संकल्प’ लिया । अनुष्ठान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए।

Prime Minister Narendra Modi performs 'aarti' of Ram Lalla idol at the Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya.#RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/EDjYa3yw7V — ANI (@ANI) January 22, 2024

इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ भी मौजूद रहे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मध्यान्ह में साढ़े बारह बजे (12-29) बजे रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गयी। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टरों ने मंदिर परिसर पर पुष्प वर्षा की।

#WATCH | 'Aarti' of Ram Lalla idol underway at the Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya#RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/fEmJlKsDsF — ANI (@ANI) January 22, 2024

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का अलौकिक क्षण हर किसी को भाव-विभोर करने वाला है। इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरा परम सौभाग्य है। जय सियाराम।’’ मोदी समारोह के बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उनका कुबेर टीला भी जाने का कार्यक्रम है। वह राम मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों से भी बातचीत करेंगे।

#WATCH | PM Narendra Modi performs the 'aarti' of Ram Lalla idol at the Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya #RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/7dUwTzsR65 — ANI (@ANI) January 22, 2024

