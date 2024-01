Ram Mandir: जलेसर में बना 2400 किलो का घंटा, दस किमी तक जाएगी आवाज, जानिए और खासियत, क्या है लागत, देखें वीडियो

Highlights एटा के राम भक्त मित्तल परिवार की तरफ से रामलला को भेंट किया गया है। पीतल का घंटा है। इसकी लागत 25 लाख रुपये है। रथ पर गाजे बाजे के साथ घंटा लेकर एटा से भक्त पहुंचे।

त्रियुग नारायण तिवारी, अयोध्याः उत्तर प्रदेश में एटा के जलेसर से 2400 किलो का घंटा अयोध्या पहुंच गया है। दस किमी तक आवाज जाएगी। जलेसर से आया घंटा राम मंदिर में समर्पित किया जायेगा। रथ पर गाजे बाजे के साथ घंटा लेकर एटा से भक्त पहुंचे। एटा के राम भक्त मित्तल परिवार की तरफ से रामलला को भेंट किया गया है। पीतल का घंटा है। इसकी लागत 25 लाख रुपये है।

Giant bell, weighing 2400 kg, offered for Ram temple in Ayodhya by a delegation of people from Etah: Temple trust in statement.#RamMandir#AyodhyaSriRamTemplepic.twitter.com/ShVPnoeYNx