Ayodhya Ram Mandir: गर्भगृह में स्थापित रामलला की पहली तस्वीर आई सामने, 51 इंच की है प्रतिमा

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या स्थित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को रखा गया है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेजी से चल रही है। 51 इंच की राम लला की मूर्ति, मैसूरु निवासी अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है प्रसिद्ध मूर्तिकारों की पांच पीढ़ियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले इस मूर्ति को बुधवार को मंदिर में लाया गया।

कपड़े से ढकी हुई मूर्ति की पहली तस्वीर गुरुवार को गर्भगृह में स्थापना समारोह के दौरान सामने आई थी। ये तस्वीरें विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने शेयर की हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि वैदिक ब्राह्मणों और श्रद्धेय आचार्यों को मंदिर के पवित्र परिसर के अंदर पूजा समारोहों का नेतृत्व करते देखा गया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों ने भी प्रार्थना में भाग लिया।

Take a look at idol of Lord Ram inside Ayodhya temple's sanctum sanctorum



