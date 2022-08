Rakesh Jhunjhunwala Passes Away: शेयर मार्केट के बिगबुल राकेश झुनझुनवाला का निधन, 62 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Highlights शेयर मार्केट के जाने-माने निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। 62 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे, आज सुबह वह अस्पताल में भर्ती भी हुए थे।

Rakesh Jhunjhunwala Passes Away: शेयर मार्केट के बिगबुल राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। 62 साल के राकेश झुनझुनवाला पिछले कई दिनों से बीमार थे और दो तीन हफ्ते पहले ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया था।

Billionaire veteran investor and Akasa Air founder Rakesh Jhunjhunwala passes away at the age of 62 in Mumbai pic.twitter.com/36QcRfHXsa