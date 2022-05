Rajya Sabha polls: सोनिया गांधी से मिले सीएम सोरेन, कहा-गठबंधन की तरफ से एक ही प्रत्याशी होगा, आखिरी मुकाम तक पहुंचाने के लिए थोड़ा समय दीजिए...

Highlights झारखंड में 10 जून को राज्यसभा की दो सीट के लिए मतदान होना है। 82 सदस्यीय विधानसभा में 81 निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधानसभा में मतदान करने योग्य कुल सदस्यों की संख्या 80 ही रह गयी है।

Rajya Sabha polls 2022: झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। एक घंटे से ज्यादा राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। सोरेन ने कहा कि राज्यसभा चुनाव होने वाला है। कुछ चीजों पर सहमति बनी, ये धरातल पर भी उतरेगा।

हेमंत सोरेन ने कहा कि गठबंधन की तरफ से एक ही प्रत्याशी होंगे। इस विषय को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने के लिए थोड़ा समय लेंगे। मैं इस पर नहीं बोलूंगा कि झारखंड से राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार कांग्रेस का होगा या झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का, अभी भी कुछ समय है। इसे लेकर चर्चा चल रही है और उसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी।

I won't speak on whether the candidate for Rajya Sabha elections from Jharkhand will be of the Congress or of the Jharkhand Mukti Morcha (JMM), still there's some time. Discussions are going on regarding it and after that it'll be announced: Jharkhand CM Hemant Soren in Delhi pic.twitter.com/RWwAcbgltD