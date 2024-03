Rajsamand Lok Sabha seat: विधानसभा चुनाव में हार के बाद डरा कांग्रेस उम्मीदवार!, सुदर्शन रावत ने कहा-मौका किसी और को दो, चुनाव नहीं लड़ूंगा

Highlights सभी शीर्ष नेताओं से लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी। लोकसभा चुनाव लडूं न मेरी इसको लेकर कोई रणनीतिक तैयारी थी। उम्मीदवार घोषित होने की खबर मिली जो कि मेरे लिये आश्चर्य का विषय थी।

Rajsamand Lok Sabha seat: राजसमंद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन रावत ने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताते हुए बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका किसी और को दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक रावत को सोमवार को राजसमंद से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया था। रावत ने कहा, “मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त की है। पार्टी निश्चित रूप से टिकट बदलने के मेरे अनुरोध पर विचार कर रही है।’’ पत्र में उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और किसी युवा उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए।

यह कतिपय पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए तमाम जनकल्याणकारी कार्यों के बावजूद पिछले साल विधानसभा चुनाव के नतीजे अनुकूल नहीं रहे और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।

रावत ने कहा कि पिछले एक महीने में लोकसभा चुनाव की चर्चा के दौरान उन्होंने कई बार राज्य के सभी शीर्ष नेताओं से लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने कहा, 'यह मेरी व्यक्तिगत राय थी कि ऐतिहासिक विकास कार्यों के बावजूद गत विधानसभा चुनाव की पराजय के मात्र चार माह बाद मुझे यह नैतिक अधिकार नहीं एवं तर्कसंगत भी नहीं की में लोकसभा चुनाव लडूं न मेरी इसको लेकर कोई रणनीतिक तैयारी थी।'

रावत ने कहा कि उनके विदेश दौरे पर होने और बार-बार चुनाव लड़ने पर असहमति जताने के बावजूद मेवाड़ के एक शीर्ष नेता ने उनका नाम प्रस्तावित किया, जो उचित नहीं था। कांग्रेस नेता ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में लिखा है, '25 मार्च की शाम को मुझे सोशल मीडिया के द्वारा मेरे उम्मीदवार घोषित होने की खबर मिली जो कि मेरे लिये आश्चर्य का विषय थी।

मेरी पुनः कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध है कि मेरी जगह किसी योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार को मौका दिया जाये।' भाजपा ने विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की पत्नी महिमा विश्वेश्वर सिंह को राजसमंद सीट से मैदान में उतारा है। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा।

