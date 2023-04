Watch: गलवान झड़प के बाद पहली बार राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के साथ की बातचीत

Highlights गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद दोनों समकक्षों की यह पहली बैठक बैठक दिल्ली में वार्ता शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान आयोजित की गई बैठक में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास के बारे में खुलकर चर्चा की गई

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष जनरल ली शांगफू के साथ बातचीत की। साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद दोनों समकक्षों की यह पहली बैठक है।

यह बैठक दिल्ली में वार्ता शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान आयोजित की गई थी। रक्षा मंत्रालय ने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि दोनों मंत्रियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास के बारे में खुलकर चर्चा की।

राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति और शांति के प्रसार पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल करने की आवश्यकता है।

उन्होंने दोहराया कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आधार को नष्ट कर दिया है और सीमा पर पीछे हटने का तार्किक रूप से डी-एस्केलेशन के साथ पालन किया जाएगा।

राजनाथ सिंह ने कजाकिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं। वह 27 और 28 अप्रैल को भाग लेने वाले रक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत करने वाले हैं, जहां द्विपक्षीय रक्षा संबंधी मुद्दों और आपसी हित के अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी।

रविवार को, भारत और चीन के बीच कोर कमांडर-स्तरीय वार्ता का 18वां दौर हुआ, जिसमें दोनों देश निकट संपर्क में रहने और पूर्वी लद्दाख में "शेष मुद्दों" के लिए जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमत हुए।

