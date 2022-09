Rajasthan Congress Crisis: माकन ने सोनिया गांधी को दी रिपोर्ट, बताईं मीटिंग की बातें, जानें 102 विधायकों ने क्या कहा...

Highlights मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति से विधायक दल की बैठक हुई। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा कि पूरी जानकारी दी। सोनिया गांधी ने लिखित रिपोर्ट मांगी, हम आज रात या कल सुबह तक रिपोर्ट देंगे।

नई दिल्लीः राजस्थानकांग्रेस में रार तेज हो गया है। सियासी संकट गहरा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों ने इस्तीफे की चाल चल दी है। इस बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा कि पूरी जानकारी दी।

सोनिया गांधी ने लिखित रिपोर्ट मांगी, हम आज रात या कल सुबह तक रिपोर्ट देंगे। कांग्रेस नेता माकन ने कहा कि अगर कांग्रेस विधायक दल से इतर कोई बैठक हुई, तो वह प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति से विधायक दल की बैठक हुई।

#RajasthanPoliticalCrisis | 102 Gehlot loyalists had told us that someone among them must be made CM. We told them that their opinion would be presented before party chief & that no conditions are attached to resolutions passed; party chief decides after consultations: Ajay Maken pic.twitter.com/EnNesPJ6ti