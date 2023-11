Rajasthan Assembly Eelctions 2023: भाजपा ने 15 नामों की सूची की जारी, युवाओं की आवाज बुलंद करने वाले उपेन यादव का नाम भी शामिल

Highlights राजस्थान चुनाव के लिए भाजपा ने 15 नामों की सूची जारी की लिस्ट में सरकार विरोधी नारा बुलंद करने वाले उपेन यादव का नाम भी शामिल भाजपा कांग्रेस को टक्कर देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है

नई दिल्ली: भाजपा ने आगामी राजस्थान चुनाव को देखते हुए 15 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होंगे, जिसके लिए कांग्रेस-भाजपा में आमने सामने की टक्कर है। परिणामों के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होगी।

भाजपा ने हनुमानगढ़ से अमित चौधरी को, कोलायत से अंशुमन सिंह भाटी को, सरदारशहर से राजकुमार रिणवा को, शाहपुरा से उपेन यादव को, सिविल लाइन्स को गोपाल शर्मा को, किशन पोल से चन्द्रमोहन बटवाडा को, आदर्श नगर से रवि नय्यर को, भरतपुर से विजय बंसल को टिकट दिया है।

इनके अलावा राजखेरा से नीरजा अशोक वर्मा को, मसूदा से अभिषेक सिंह को, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़, मावली से के.जी. पालीवाल, पिपल्दा से प्रेमचन्द गोचर को, कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल को, बारां अटरू (अनुसूचित जाति) से राधेश्याम बैरवा को उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है।

Bharatiya Janata Party (BJP) releases a list of 15 candidates for the ensuing General Elections to the Legislative Assembly of Rajasthan. pic.twitter.com/Vh8MXhmB73