Special Trains: इस साल गर्मी के सीजन में 380 विशेष ट्रेन चलाएगी रेलवे, इन रूट पर दौड़ेंगी ये ट्रेनें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 20, 2023 07:43 AM

बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर, 6,369 फेरे लगाने वाली इन 380 विशेष ट्रेनों में 25,794 सामान्य डिब्बे और 55,243 शयनयान श्रेणी के डिब्बे मौजूद होंगे।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Next