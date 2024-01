Railways land-for-job case: लालू यादव परिवार पर एक और आफत!, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को समन जारी, 9 फरवरी, 2024 की तारीख तय

Highlights आरोपी व्यक्तियों की अदालत में उपस्थिति की तारीख तय की है। वर्तमान में मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है।

Railways land-for-job case: राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव परिवार पर एक और आफत है! नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी कोर्ट ने नया समन जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटियों मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। अदालत ने व्यवसायी अमित कात्याल के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया, जो वर्तमान में मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश पारित करते हुए कहा, संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों की अदालत में उपस्थिति के लिए 9 फरवरी, 2024 की तारीख तय की है।

Rouse Avenue Court of Delhi takes cognizance of ED's chargesheet and issues summons to Bihar former CM Rabri Devi, daughters Misa Bharti, Hema Yadav and other accused.



The court also issued a production warrant for businessman Amit Katyal, who is presently in Judicial Custody in…