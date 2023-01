राहुल गांधी ने रूस-यूक्रेन युद्ध से की भारत-चीन विवाद की तुलना, कहा- भारत को वैसे ही देखता है चीन जैसे रूस यूक्रेन को

Highlights अभिनेता कमल हासन से बातचीत में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि चीनी हमसे जो कह रहे हैं वह यह है कि आप जो कर रहे हैं उससे सावधान रहें, क्योंकि हम आपका भूगोल बदल देंगे। गांधी ने कमल हासन के साथ अपनी बातचीत का वीडियो यूट्यूब पर साझा किया।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि चूंकि चीन भारत की सीमाओं को बदलने की धमकी दे रहा है, इसलिए वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा रूस यूक्रेन के साथ करता है। अभिनेता कमल हासन से बातचीत में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बात की। उनके अनुसार, एक असफल अर्थव्यवस्था, दिशाहीन राष्ट्र, शत्रुता, रोष और भारतीय क्षेत्र पर चीनी अतिक्रमण भारत-चीन सीमा युद्ध में योगदान कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "अनिवार्य रूप से यूक्रेन में रूसियों ने जो किया है वह यह है कि उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि यूक्रेन का पश्चिम के साथ मजबूत संबंध हो और उन्होंने मूल रूप से यूक्रेनियन से कहा है कि यदि आप पश्चिम के साथ मजबूत संबंध रखेंगे, तो हम आपका भूगोल को बदल देंगे। यह ठीक वही सिद्धांत है जिसे भारत में लागू किया जा सकता है।"

राहुल गांधी ने आगे कहा, "चीनी हमसे जो कह रहे हैं वह यह है कि आप जो कर रहे हैं उससे सावधान रहें, क्योंकि हम आपका भूगोल बदल देंगे। हम लद्दाख में प्रवेश करेंगे, हम अरुणाचल (प्रदेश) में प्रवेश करेंगे, और जो मैं देख सकता हूं कि वे उस प्रकार के दृष्टिकोण के लिए एक मंच का निर्माण कर रहे हैं।" गांधी ने कमल हासन के साथ अपनी बातचीत का वीडियो यूट्यूब पर साझा किया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में सुरक्षा एक वैश्विक मुद्दे के रूप में विकसित हुई है और उन्हें लगता है कि सरकार ने इसे पूरी तरह से कम करके आंका है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि युद्ध की अवधारणा बदल गई है, क्योंकि पहले के विपरीत, सभी को हर जगह लड़ने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि आंतरिक सामंजस्य 21वीं सदी में एक राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यह कहते हुए कि सद्भाव, शांति और राष्ट्र के भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि की भी आवश्यकता है।

‘Hey Ram’, Khadi, Films and how only India, not the West, can take on China!



My conversation with @ikamalhaasan on what shapes Indian politics and culture.https://t.co/RiUNzGdE1kpic.twitter.com/lWUtiTd2xx