Purnia Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस नेता पप्पू की गुहार और चेतावनी का राजद प्रमुख लालू यादव पर असर नहीं, बीमा भारती ने किया नामांकन, तेजस्वी पहुंचे, देखें वीडियो

Highlights पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। सीट से चुनाव लड़ने का सपना संजोये हुए थे। कांग्रेस में अपनी पार्टी को मर्ज किया था।

Purnia Lok Sabha Elections 2024: बिहार में महागठबंधन के बीच पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर जारी गहमागहमी के बीच राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके नामांकन में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे। इससे साबित हो गया कि कांग्रेस नेता पप्पू यादव की गुहार और चेतावनी का राजद प्रमुख लालू यादव पर कोई असर नहीं हुआ है। दरअसल, पप्पू यादवपूर्णिया से चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। वह इस सीट से चुनाव लड़ने का सपना संजोये हुए थे और इसी शर्त को लेकर कांग्रेस में अपनी पार्टी को मर्ज किया था।

#WATCH | RJD leader Bima Bharti files nomination from Purnea Lok Sabha seat in Bihar "I have filed my nomination today. It is everyone's right to contest elections. I will request him (Congress leader Pappu Yadav) to support me." pic.twitter.com/y48xLddjkK

लेकिन लालू यादव ने उनके साथ खेला कर दिया और सीट अपने पास रख ली। इसी बीच बीमा भारती के नामांकन में शामिल होकर तेजस्वी यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पप्पू यादव को राजद नोटिस नहीं लेता है। पप्पू यादव के पूर्णिया से नामांकन करने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा अपना दल है। हमारा अपना गठबंधन है।

Big announcement by Pappu Yadav 🚨



"No matter what, I will contest from Purnea on Congress symbol & will guaranteed win it for Congress."



Congress must back Pappu Yadav at any cost, big win loading for him 🔥pic.twitter.com/pEJ5f5YaET