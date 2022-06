पंजाब: भारी विरोध-प्रदर्शन के बीच सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे सीएम भगवंत मान, तैनात की गई कड़ी सुरक्षा

Highlights सिद्धू मूसेवाला के परिवार के सदस्यों से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की। पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा कम किए जाने के एक दिन बाद रविवार को युवा रैपर की हत्या कर दी गई थी।

मानसा: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मानसा स्थित पहुंचे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर गायक-राजनेता के पैतृक गांव में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राज्य द्वारा सुरक्षा कम किए जाने के एक दिन बाद रविवार को युवा रैपर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ शुक्रवार सुबह सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

घर के आसपास की गई नाकेबंदी से स्थानीय लोग आक्रोशित थे। पुलिस पर परिजनों को घर में घुसने से रोकने का आरोप लगाया। आप विधायक गुरप्रीत बनावली को भी प्रदर्शनकारियों ने रोका लेकिन आप नेता ने पुलिस की ओर से माफी मांगी। कांग्रेस हत्या के लिए सत्तारूढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और एक केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रही है।

Punjab | Locals protest against Punjab CM Bhagwant Mann's visit to the residence of singer Sidhu Moose Wala in Mansa



The family is cooperating with us and they are saying that they will meet the CM, says District Commissioner Mansa, Jaspreet Singh. pic.twitter.com/oZL9TjYxah