निलंबन के खिलाफ धरना दे रहे सांसद मच्छरों से परेशान, संसद परिसर में मच्छरदानी लगाकर काटी रात

Highlights निलंबन वापसी के लिए धरना दे रहे हैं विपक्ष के 27 सांसद संसद परिसर में मच्छरदानी लगाकर सोते देखे गए माननीय आज दोपहर 12 बजे खत्म हो जाएगा धरना

नई दिल्ली: संसद की कार्रवाई बाधित करने के लिए निलंबित किए गए विपक्ष के 27 सांसद इस समय संसद भवन परिसर में ही धरना दे रहे हैं। सांसदों की मांग है कि उनका निलंबन वापस लिया जाए। निलंबित किए गए 27 विपक्षी सांसदों में 24 राज्यसभा के हैं और 4 लोकसभा के। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे सांसदों ने दिन तो काट लिया लेकिन रात में माननीयों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खुले में धरना दे रहे सांसदों को मच्छरों से काफी परेशानी हुई। धरना दे रहे सांसदों को मच्छरदानी लगाकर सोना पड़ा। धरना दे रहे सांसदों में आप सांसद संजय सिंह, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, सुष्मिता देव और मौसम बेनजीर नूर मच्छरदानी में दिखे। मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए कुछ सांसद क्वायल जला कर भी सोते दिखे। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वह मच्छरों के हमले से परेशान नजर आए।

मनिकम टैगोर ने वीडियो ट्वीट करने के साथ सरकाक पर भी निशाना साधा। मनिकम टैगोर ने लिखा, "संसद में मच्छर हैं, लेकिन विपक्षी सांसद डरते नहीं हैं। मनसुख मंडविया जी कृपया संसद में भारतीयों का खून बचाएं। अदानी तो बाहर खून चूस ही रहे हैं।"

Mosquitoes in Parliament but Opposition MPs are not afraid… @mansukhmandviya ji kindly save blood of Indians in Parliament … outside Blood are suck by Adani . #ParliamentMonsoonSessionpic.twitter.com/tEpXyBuM44