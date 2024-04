Priyanka Gandhi Vadra In Jalore: 'उनके इरादों को समझें, उनके इरादे ठीक नहीं हैं', पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना

Highlights प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में थी नरेंद्र मोदी जनता का ध्यान भटकाने की बातें करते रहते हैं कुछ शिकायतों की वजह से आपने यहां से कांग्रेस की सरकार बदल दी

Priyanka Gandhi Vadra In Jalore: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को राजस्थान में थी। उन्होंने जालौर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस दौरान सीधे तौर पर पीएम मोदी को टारगेट लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जनता का ध्यान भटकाने की बातें करते रहते हैं। उन्होंने राजस्थान आकर बोल दिया जन-जन के आराध्य बाबा रामदेव सा का जन्म कश्मीर में हुआ था। कभी गटर से गैस बनाते हैं। कभी रडार से मिसाइल को बचाने में बादल का रोल बताते हैं।

कभी तब ईमेल भेजने की बात कहते हैं, जब ईमेल बना ही नहीं था। कभी मांस-मछली की बात करते हैं। प्रियंका ने कहा कि आखिर इन बातों से जनता की जरूरतों का क्या मतलब है। यहां पर मेरी बहने बैठी हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आपको इन बातों से कुछ लेना देना है। प्रियंका ने कहा कि, लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप सभी आने वाले चुनाव में अपने विवेक से वोट दें।

कुछ शिकायत और आपने बदल दी सरकार

प्रियंका गांधी ने कहा कि आप हमारी यहां की राज्य सरकार और अशोक गहलोत से खुश थे। लेकिन, कुछ शिकायतों की वजह से आपने सरकार बदल दी, लेकिन उन योजनाओं का क्या हुआ जो उन्होंने आपके लिए शुरू की थीं। उन्हें रोक दिया गया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जो सरकार चुनी है वह आपके हित में काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी को कुछ हो गया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। पीएम मोदी लोगों से पूरी तरह से कटे हुए हैं।

