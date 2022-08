'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच घटिया और छोटी है, कोई भी अच्छा काम करे प्रधानमंत्री को असुरक्षा महसूस होने लगती है'- मनीष सिसोदिया

Highlights मैंने एक पैसे की बेइमानी नहीं की है- मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच घटिया और छोटी है- मनीष सिसोदिया 1000 और रेड कर लोगे मेरे खिलाफ, कुछ नहीं मिलेगा- मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली: कथित शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई जांच का सामना कर रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच घटिया और छोटी है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है इसलिए उसे रोकने के लिए सीबीआई की रेड डलवाई जा रही है और तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, "यदि आज अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते और मैं किसी दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह ऐसी नीची हरकत नहीं करते। वह छोटी सोच नहीं रखते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके घर पर सीबीआई की रेड डलवा दें।"

