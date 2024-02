Parliament: मोदी ने फोन पर 8 सांसदों को कौन सी पनिशमेंट सुनाई, फिर क्या हुआ

Highlights पीएम मोदी ने 8 सांसदों को सुनाई सजा पीएम मोदी ने सभी के साथ शुक्रवार को दोपहर का भोजन किया पीएम मोदी के साथ सभी 8 सांसदों ने शाकाहारी खाना खाया और मीठे में लड्डू खाए

Prime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सांसदों को सजा दी है। पीएम की ओर से सजा पाने के लिए सभी 8 सांसद उनके बताए हुए पते पर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने सभी के साथ शुक्रवार को दोपहर का भोजन किया। पीएम मोदी के साथ विभिन्न दलों के सांसदों ने भोजन किया है।

दरअसल, इंडिया टूडे की खबर के अनुसार, पीएम मोदी ने 8 सांसदों से मिलने की इच्छा जताई थी। जिसके बाद उन्हें संसद की कैंटीन में आने के लिए कहा गया था। इससे पहले सांसदों को बताया गया कि पीएम आप सभी के साथ कैंटीन में बैठकर लंच करेंगे।

Delhi | Prime Minister Narendra Modi had lunch with MPs at Parliament Canteen today. pic.twitter.com/98F0IAa3dt — ANI (@ANI) February 9, 2024

पीएम मोदी के साथ लंच करने में भाजपा सांसद हीना गावित, एस फांगनोन कोन्याक, जामयांग सेरिंग नामग्याल, एल मुरुगन, टीडीपी सांसद राममोहन नायडू, बसपा सांसद रितेश पांडे और बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा संसद कैंटीन में दोपहर के भोजन के लिए प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए।

PM had lunch with fellow MPs at Parliament Canteen today. He was joined by MPs across party line & from different parts of the country. pic.twitter.com/T69SWmeoMu — Vikas Bhadauria (@vikasbha) February 9, 2024

सांसदों को कब पता चला पीएम करेंगे लंच

इंडिया टूडे की खबर के अनुसार, सभी 8 सांसदों को करीब 2.30 बजे उन्हें फोन कर बताया कि पीएम ने उन्हें लंच पर आमंत्रित किया है। खास बात यह है कि पीएम ने सांसदों से कहा कि चलिए आपको एक पनिशमेंट देना है।

Prime Minister @narendramodi had lunch with fellow MPs at Parliament Canteen today.



He was joined by MPs across party line & from different parts of the country.@PMOIndia@ianuragthakur@Murugan_MoS@PIB_India@DDNewslive@airnewsalertspic.twitter.com/bJ1kuAjXkV — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) February 9, 2024

सूत्रों के अनुसार संसद की कैंटीन में पीएम मोदी के साथ सभी 8 सांसदों ने शाकाहारी खाना खाया और मीठे में लड्डू खाए।

