तेलंगाना: चिलकुर बालाजी मंदिर के पास मस्जिद निर्माण के खिलाफ सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, प्रशासन को दी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी

हैदराबाद: तेलंगाना में चिलकुर बालाजी मंदिर की पवित्रता से समझौता करने पर बजरंग दल ने प्रशासन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। हिंदू संगठन ने मंदिर के पास अवैध रूप से निर्माणाधीन मस्जिद को गिराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चिलकुर इलाके में एक भूखंड को वक्फ की जमीन के रूप में पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चिलकुर बालाजी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में किसी अन्य धर्म से संबंधित कोई निर्माण नहीं होना चाहिए।

चिलकुर बालाजी देवस्थानम के अर्चक सीएस रंगराजन ने कहा, "चिलकुर बालाजी मंदिर के आसपास की जमीन पवित्र है और बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। जिस तरह तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास की जमीन पूजनीय है, उसी तरह चिलकुर बालाजी मंदिर के आसपास का इलाका भी उतना ही पवित्र है और भगवान इसके असली मालिक हैं, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर स्वयं चिलकुर में प्रकट हुए हैं। यह अन्य धर्मों के पूजा स्थलों के लिए जगह नहीं है।"

उन्होंने कहा कि इसे लागू करना पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा, "मंदिर के दो किलोमीटर के भीतर एक नई मस्जिद बनाई जा रही है। वे भी हमारे भाई हैं और हम उनसे प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार और मस्जिद बनाने वालों से यह अनुरोध है कि जमीन की पवित्रता और स्वामित्व को बरकरार रखा जाए। यह प्रशासन और कलेक्टर कार्यालय से हमारी सम्मानजनक अपील है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यहां किसी अन्य धर्म के लिए कोई नया पूजा स्थल न बनाया जाए।"

Breaking news#Muslims are planning to build musjeed near our #chilkur_Balaji_temple.



Violence between Hindus and Muslims. Pls spread to hindhus communities, we should stand together and stop construction@RSSorg@HinduJagrutiOrg@VHPDigital@Vishnu_Jain1@Ramesh_hjs@SG_HJSpic.twitter.com/WPEfHdok4S