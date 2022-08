अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अटल पुल का उद्घाटन, जानिए क्या है खासियत

Highlights पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है पुल का नाम पुल को बनाने लिए 2,600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का इस्तेमाल किया गया है 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है अटल पुल

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन के लिए गुजरात दौरे पर जाएंगे। अपने गुजरात दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में अटल फुट-ओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बना यह पैदल पुल साबरमती रिवरफ्रंट पर एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच बना है। पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया अटल पुल बेहद ही खूबसूरत है। इसकी सजावट भी शानदार तरीके से की गई है।

Amazing views of the Atal Bridge which will be inaugurated by PM Shri @narendramodi this evening in Ahmedabad, Gujarat. pic.twitter.com/G3MMMSjVaI