ओडिशा की बेटी द्रौपदी मुर्मू को सर्वसम्मति से समर्थन दें, सीएम पटनायक ने सभी विधायकों से की भावुक अपील

Highlights बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को चुनाव होने हैं। नवीन पटनायक इस समय इटली की यात्रा पर हैं।

Presidential Election 2022: बीजू जनता दल (बीजद) अध्यक्ष एवं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों से अपील की कि वे राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले आगामी चुनाव में राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें।

पटनायक ने मुर्मू को राज्य की बेटी बताया। इससे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर मुर्मू के नाम की घोषणा की थी। पटनायक इस समय इटली की यात्रा पर हैं।

Appeal all the members of Odisha Legislative Assembly, cutting across party lines, to extend unanimous support to elect the daughter of #Odisha - Smt #DraupadiMurmu to the country’s highest office.