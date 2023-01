राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक रूप से 'अमृत उद्यान' का उद्घाटन किया, लोगों को आने का न्यौता भी दिया

Highlights राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक रूप से 'अमृत उद्यान' का उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरे अमृत उद्यान का दौरा भी किया मुगल गार्डन का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' किया गया है

नई दिल्ली: राष्ट्रपति भवन में स्थित मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किए जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरे अमृत उद्यान का दौरा भी किया। भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से द्रौपदी मुर्मू के उद्यान भ्रमण की तस्वीरें भी साझा की गईं।

राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लोगों को अमृत उद्यान घूमने का न्योता भी दिया गया है। आम लोग 31 जनवरी से 26 मार्च तक अमृत उद्यान जाकर विभिन्न तरह के फूलों और औषधि वाले पौधों को देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अृमत उद्यान घूमने के बीच विजिटर पास की भी जानकारी ली।

President Droupadi Murmu graced the opening of the Amrit Udyan at Rashtrapati Bhavan.



All are invited to visit the Amrit Udyan from January 31, 2023 to March 26, 2023.