Video: 'प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे मेरा लाल लौटा दो': कैबिनेट मंत्री के सामने रोते हुए बोलीं राजौरी के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की मां

Highlights शदीद मां के साथ यूपी कैबिनेट मंत्री की वायरल वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हो रही है आलोचना वीडियो को लेकर आप, कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) ने भाजपा को आड़े हाथों लिया योगी सरकार के मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय चेक के साथ उनके साथ पोज दे रहे थे

नई दिल्ली: शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की मां का कैमरे के सामने रोने का वीडियो फोटो-ऑप की असंवेदनशीलता के लिए आलोचना का शिकार हो गया है। दरअसल, वीडियो में जब राज्य सरकार के मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय चेक के साथ उनके साथ पोज दे रहे थे तो शहीद की मां को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगाओ भाई'। शुभम गुप्ता की दुःखी माँ को कैमरे के सामने खड़ा किया गया क्योंकि वह विरोध करती रही और कहती रही कि उसे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए और वह केवल अपने बेटे को वापस चाहती है।

वायरल वीडियो को शेयर करते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी में बी का मतलब बेशरम और पी का मतलब पब्लिसिटी होना चाहिए। आप सांसद ने एक्स पर लिखा, "कैप्टन शुभम गुप्ता ने राजौरी सेक्टर में एक मुठभेड़ के दौरान कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी मां दुखी हैं और बेसब्री से अपने बेटे के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रही हैं। उनके गमगीन दुख के बीच, यूपी सरकार के भाजपा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय बेशर्मी से अपनी बात पर कायम हैं। अपने पीआर के लिए एक तस्वीर ली गई - यह, माँ की उसके दुःख को तमाशा न बनाने की अपील के बावजूद। शर्म की बात है।"

वहीं कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने वीडियो साझा किया और फोटो-ऑप की निंदा करते हुए 'गिद्ध' लिखा। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बेशर्मी और असंवेदनशीलता है। चतुर्वेदी ने लिखा,"...मां गमगीन होकर गुहार लगा रही है फिर भी मंत्री अपना फोटो सेशन जारी रखे हुए हैं। यह कैसी बेशर्मी है? हृदयहीन शहीद परिवार को कैमरे के बिना शांति से शोक मनाने भी नहीं देंगे"

The B in BJP should stand for Besharm and P for Publicity.



Captain Shubham Gupta made the ultimate sacrifice in the line of duty during an encounter in the Rajouri sector. His mother is grieving and eagerly awaiting her son's mortal remains. In the midst of her inconsolable… pic.twitter.com/IXUX0a3Iu1