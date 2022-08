विधायक टी राजा सिंह के समर्थन और विरोध में भीड़ लगा रही थी नारे, पुलिस ने लाठी भांजकर भगाया, देखें वीडियो

हैदराबाद: पुलिस ने निलंबित तेलंगाना भाजपा विधायक राजा सिंह के समर्थकों के साथ-साथ हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट के बाहर उनके विरोध में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया। पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में टी राजा सिंह को पुलिस द्वारा हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में लाया गया। मंगलवार को टी राजा को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया।

