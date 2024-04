"PoK 2025 तक भारत के कब्जे में होगा, PM मोदी अभी मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं", ज्योतिषी रुद्र प्रताप ने की भविष्यवाणी

Highlights प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषी रुद्र करण प्रताप ने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर दावा किया उन्होंने ये भी कहा कि यह साल 2025 तक यह भारत का अभिन्न हो जाएगा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को लेकर भी अपनी भविष्यवाणी कर चुके हैं

नई दिल्ली: प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषी रुद्र करण प्रताप ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को लेकर भविष्यवाणी करते हुए दावा किया है कि साल 2025 तक यह भारत का अभिन्न हो जाएगा। रुद्र प्रताप वहीं ज्योतिषी हैं, जिन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को लेकर अपनी भविष्यवाणी की थी और वो पूरी तरह से सच साबित हुई। गौरतलब है कि अप्रैल या सितंबर 2025 तक पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का विलय हो जाएगा। इस बात की जानकारी खुद ज्योतिषी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर शेयर की है।

Astrologically, Prime Minister Modi is currently going through his Mars Mahadasha. It is speculated that land-related matters will be a significant focus during this period. Pakistan-occupied Kashmir (POK), might potentially be integrated into India between April 2025 - September… pic.twitter.com/OgsewOFrzF