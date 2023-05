'हमें स्वीकार नहीं कि कोई भी...', प्रधानमंत्री मोदी ने अल्बनीज के सामने उठाया ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों का मुद्दा

By भाषा | Published: May 24, 2023 09:45 AM

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मंदिरों पर हमले के मुद्दे को उठाया। साथ ही उन्होंने ऐसी घटनाओं के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई सरकार की कार्रवाई की प्रशंसा भी की।

प्रधानमंत्री मोदी ने अल्बनीज के साथ वार्ता में उठाया ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों का मुद्दा (फोटो- ट्विटर)