Lok Sabha Election 2024: भीड़ हुई बेकाबू, राहुल गांधी और अखिलेश यादव बीच सभा छोड़कर निकले, सामने आएं कई वीडियो

Lok Sabha Election 2024: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। लेकिन चुनाव रैली को संबोधित करने आएं दोनों नेता मंच पर तो किसी तरह पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन, इसके बाद जो नजारा था, उससे दोनों नेता बिना भाषण दिए निकल गए। अब इस दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे हैं, जहां सभा में आई जनता बेकाबू होते हुए दिखी।

Visuals from a rally of Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav in Phulpur, Uttar Pradesh.



Jansailab it is... People's craze for Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav 🔥🔥 pic.twitter.com/1AvixwnoJg — Venisha G Kiba (@KibaVenisha) May 19, 2024

सामने आई खबर से पता चला है कि दोनों नेताओं की यह सभा प्रयागराज के फूलपुर में होनी थी। लेकिन, लोगों के हुजूम के कारण ऐसा नहीं हो सका, इस बीच कई लोगों को चोटें आईं और मीडिया कर्मियों के कैमरा स्टैंड भी टूट गए।

हालांकि, अब इसे लेकर कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि प्रयागराज में 45 डिग्री सेल्सियस में भी लोगों का नेताओं के प्रति प्यार देखने लायक था।

This is unprecedented 🔥🔥🔥



Scenes of Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav's rally in Allahabad 🔥🔥



Look at the craze of both the leaders . It is 45° hot today but still people came in large numbers .



Purvanchal will surprise this time 🔥 pic.twitter.com/fVZWZ6SNV2 — Surbhi (@SurrbhiM) May 19, 2024

दूसरे यूजर ने लिखा कि अब इलाहाबाद में लोगों ने फिर से बैरिकेड तोड़ दिए हैं। ऐसा आज दूसरी बार हुआ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दीवानगी भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है।

#WATCH | Uttar Pradesh: A stampede-like situation took place in the joint public meeting of Congress MP Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav at Phulpur constituency, in Prayagraj.



Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav left the public meeting without addressing the… pic.twitter.com/fPW2tgaWOP — ANI (@ANI) May 19, 2024

अमित शाह प्रयागराज में गरजे

दूसरी तरफ प्रयागराज में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं, उन्हें कमल का बटन दबाकर पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। प्रयागराज के सोरांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडि गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Crowd goes uncontrollable in the joint public meeting of Congress MP Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, at Phulpur constituency in Prayagraj.



Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav left the public meeting without addressing the crowd. pic.twitter.com/FDht29EmcX — ANI (@ANI) May 19, 2024

