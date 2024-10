National Unity Day 2024: PM मोदी पहुंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की प्रतिमा पर जोड़े हाथ दी पुष्पांजलि; देखें वीडियो

National Unity Day:दिवाली के उत्सव के साथ-साथ आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती भी है। वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने गुजरात पहुंचे हुए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की स्मृति में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के स्टेट ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभभाई पटेल की 149वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम की शुरुआत मोदी ने पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ की, जिन्हें "भारत के लौह पुरुष" के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने केवड़िया में एकता दिवस परेड में भाग लिया और एकता की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस या एकता परेड में 16 मार्चिंग टुकड़ियाँ शामिल थीं, जिनमें नौ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल, चार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी और एक मार्चिंग बैंड शामिल थे।

