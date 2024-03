PM Narendra Modi Kashmir Visit: 'मोदी जी आपके साथ सेल्फी चाहिए, पीएम ने हंसते हुए कहा जरूर नाजिम

Highlights पीएम मोदी जम्मू-कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत कार्यक्रम के लाभार्थी नाजिम से बातचीत की नाजिम ने कहा कि मोदी विद सेल्फी ली थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं आपके साथ सेल्फी लूं

PM Narendra Modi In Kashmir: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर थे। यहां पीएम ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत कार्यक्रम के लाभार्थी नाजिम से बातचीत की। नाजिम ने बताया कि उनके माता-पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर बनूं। लेकिन, मुझे कुछ अलग करना था। अपनी बातचीत के दौरान में नाजिम ने अपनी दिल की इच्छा भी जाहिर कर दी। नाजिम ने कहा कि मोदी विद सेल्फी ली थी। लेकिन, मैं चाहता हूं कि आज मैं आपके साथ सेल्फी लूं। इस पर पीएम ने कहा कि जरूर। मैं एसपीजी से कहूंगा कि आपको मेरे पास लेकर आए। साथ में सेल्फी जरूर लेंगे।

कार्यक्रम के दौरान एलजी ने क्या कहा

जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की ओर से मैं श्रीनगर में पीएम मोदी का स्वागत करता हूं। पिछले 10 वर्षों में, जम्मू-कश्मीर का विकास पीएम मोदी की प्राथमिकता रही है। आज, जम्मू-कश्मीर गर्व के साथ चमक रहा है। 3 दशकों तक कश्मीर घाटी आतंकवाद और अन्याय से लहूलुहान रही और आज आपके नेतृत्व में यहां शांति और विकास का झंडा बुलंद है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम की क्षमता 35,000 है और इसके अलावा यहां करीब 25,000 कुर्सियां लगाई गई हैं।

#WATCH | J&K LG Manoj Sinha says "On behalf of the people of Jammu and Kashmir, I welcome PM Modi in Srinagar. In the last 10 years, the development of J&K has been PM Modi's priority. Today, J&K is shining with pride. For the last 3 decades, the valley of Kashmir was bled to… pic.twitter.com/7o9wYKLkgQ