गुजरात: पीएम मोदी ने अहमदाबाद में पैदल यात्रियों को दी 'अटल ब्रिज' की सौगात, 300 मीटर है लंबा, जानिए इसके बारे में

Highlights अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों और साइकिल सवार लोगों के लिए ‘अटल ब्रिज’ का उद्घाटन। ब्रिज 300 मीटर लंबा है, 2,600 मीट्रिक टन इस्पात की पाइप से किया गया है इसका निर्माण। ब्रिज पर 300 मीटर तक और बीच में 14 मीटर की चौड़ाई में एलईडी बल्ब लगाये गये हैं।

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों और साइकिल सवार लोगों के लिए 300 मीटर लंबे ‘अटल ब्रिज’ का शनिवार को उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि यह स्थानीय लोगों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि है।

प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख सी आर पाटिल भी मौजूद थे। ब्रिज पर 300 मीटर तक और बीच में 14 मीटर की चौड़ाई में एलईडी बल्ब लगाये गये हैं। इसका निर्माण 2,600 मीट्रिक टन इस्पात की पाइप से किया गया है, जबकि ‘रेलिंग’ कांच और स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है।

प्रधानमंत्री ब्रिज पर भी गये और लोगों का अभिवादन किया। मोदी ने खादी उत्सव के दौरान कहा, ‘‘अटल ब्रिज न सिर्फ साबरमती नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है बल्कि यह डिजाइन और नवाचार में भी अनूठा है। इसकी डिजाइन तैयार करते समय प्रसिद्ध पतंग उत्सव को ध्यान में रखा गया।’’

After the Khadi Utsav, went to the Atal Bridge. It is exceptional. I am sure the people of Ahmedabad will love it! pic.twitter.com/VAmmnsHIvH