PM मोदी ने महाराष्ट्र को दी 11,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात, पुणे मेट्रो को वर्चुअली किया उद्घाटन

Pune Metro: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 29 सितंबर को पुणे मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया है। जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना (चरण-1) के पूरा होने का प्रतीक है। उन्होंने 11,200 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। दरअसल, प्रधानमंत्री को उद्घाटन के लिए जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा और परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करना पड़ा।

महाराष्ट्र की महायुति सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "पुणे की बढ़ती आबादी को इसकी क्षमता बढ़ानी चाहिए, न कि इसकी गति को धीमा करना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए हमें सक्रिय कदम उठाने होंगे। यह तब होगा जब पुणे का सार्वजनिक परिवहन आधुनिक हो जाएगा। यह तब होगा जब शहर का विस्तार होगा और क्षेत्रों के बीच निर्बाध संपर्क बनाए रखा जाएगा। आज महायुति की सरकार इसी विजन और दृष्टिकोण के साथ दिन-रात काम कर रही है।"

