शिंजो आबे के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक, पीएम मोदी ने की घोषणा

Highlights जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शुक्रवार को गोली मारे जाने के बाद निधन हो गया। शिंजो आबे को एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को गोली मारी गई। पीएम मोदी आबे के निधन पर स्तब्ध और दुखी हैं।

नई दिल्ली: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को गोली मारे जाने के बाद निधन हो गया। आबे (67) को पश्चिमी जापान के नारा में शुक्रवार को भाषण शुरू करने के कुछ मिनटों बाद ही गोली मार दी गई थी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबे के निधन पर स्तब्ध और दुखी हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए आबे के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में शनिवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।

As a mark of our deepest respect for former Prime Minister Abe Shinzo, a one day national mourning shall be observed on 9 July 2022. — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रति हमारे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा।" बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए आबे के निधन पर शोक जताया। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "श्री आबे ने भारत-जापान संबंधों को एक विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज पूरा भारत जापान के साथ शोक में है और हम इस कठिन घड़ी में अपने जापानी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं।"

Mr. Abe made an immense contribution to elevating India-Japan relations to the level of a Special Strategic and Global Partnership. Today, whole India mourns with Japan and we stand in solidarity with our Japanese brothers and sisters in this difficult moment. — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022

यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूं। वह एक महान वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।"

I am shocked and saddened beyond words at the tragic demise of one of my dearest friends, Shinzo Abe. He was a towering global statesman, an outstanding leader, and a remarkable administrator. He dedicated his life to make Japan and the world a better place. — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022

मालूम हो, शिंजो आबे को गोली लगने के बाद विमान से एक अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति रुक गई थी। अस्पताल में बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आबे 2020 में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण इस्तीफा देने से पहले देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। पुलिस ने घटनास्थल पर ही संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माने जाने वाले जापान में इस घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है।

Web Title: PM Narendra Modi delcares one day national mourning for Abe Shinzo