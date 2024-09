पीएम मोदी ने आधिकारिक आवास पर नए सदस्य का किया स्वागत, शेयर की वीडियो और तस्वीरें, देखें

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने आधिकारिक पते 7 लोक कल्याण मार्ग पर परिवार के एक नए सदस्य का स्वागत किया पीएम मोदी ने अपने आवास पर गाय से जन्मे बछड़े दीपज्योति का स्वागत किया प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की गई तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग छह मवेशियों के समूह को हरा चारा खिलाते देखा जा सकता है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने आधिकारिक पते 7 लोक कल्याण मार्ग पर परिवार के एक नए सदस्य का एक वीडियो साझा किया। पीएम मोदी ने अपने आवास पर गाय से जन्मे बछड़े दीपज्योति का स्वागत किया।

14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने आवास पर गायों को खाना खिलाया था। वो पहली बार था जब पीएम के आधिकारिक आवास पर एक विशेष प्रजाति की गाय पुंगनूर की तस्वीरें सामने आईं।

A new member at 7, Lok Kalyan Marg!



Deepjyoti is truly adorable. pic.twitter.com/vBqPYCbbw4