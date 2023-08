पीएम मोदी 26 अगस्त को इसरो वैज्ञानिकों से मिलेंगे, चंद्रयान-3 की सफलता का मनाएंगे जश्न

Highlights पीएम मोदी चंद्रमा पर सफल चंद्रयान-3 मिशन पर टीम इसरो को बधाई देने के लिए शनिवार की सुबह बेंगलुरु जाएंगे वह बेंगलुरु में मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों का स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) में एक घंटा बिताएंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रमा पर सफल चंद्रयान-3 मिशन पर टीम इसरो को बधाई देने के लिए शनिवार की सुबह बेंगलुरु जाएंगे। वह इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) में एक घंटा बिताएंगे और बेंगलुरु में मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों का स्वागत करेंगे।

बुधवार शाम को जैसे ही चंद्रयान -3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा, पीएम मोदी वस्तुतः जोहान्सबर्ग से इसरो टीम में शामिल हुए, जहां वह 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। बीजेपी के मुताबिक, पार्टी नेता और कार्यकर्ता दो जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे।

वह चंद्रयान -2 मिशन के 'विक्रम' लैंडर की योजनाबद्ध लैंडिंग को देखने के लिए 6 सितंबर, 2019 की रात को बेंगलुरु भी गए थे। लेकिन 7 सितंबर के शुरुआती घंटों में, उतरने से बमुश्किल कुछ मिनट पहले, चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2.1 किमी ऊपर, इसरो का यान से संपर्क टूट गया था।

वहीं जिस क्षण का एक अरब भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह क्षण आखिरकार आ गया जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत के रोबोट विक्रम और प्रज्ञान की चंद्रमा की सतह से पहली सेल्फी साझा की। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने उसके रैंप की तस्वीरें और एक वीडियो लिया, क्योंकि प्रज्ञान रोवर अपनी धीमी गति से चल रहा था।

इसरो ने एक ट्वीट में वीडियो साझा करते हुए लिखा, "...और यहां बताया गया है कि चंद्रयान-3 रोवर लैंडर से चंद्रमा की सतह तक कैसे पहुंचा।"

