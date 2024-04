Pm Modi Nawada Lok Sabha: 'मछली की तरह छटपटा रहा है विपक्ष', पीएम मोदी ने नवादा रैली में कहा

Highlights पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि हम राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे अगर कोई इनका नेता गया तो उसे छह साल के लिए निकाल दिया इन्हें सत्ता से बाहर ही रखना है , मछली की तरह छटपटा रहे हैं

Pm Modi Nawada Lok Sabha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीलोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के नवादा में थे। यहां उन्होंने एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर के समर्थन में वोट मांगे। पीएम ने नवादा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन वाले लोगों के मन में जहर फैला हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि हम राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। इनके मन में जहर भरा हुआ। उनका कोई नेता आया तो उसे छह साल के लिए निकाल दिया। पीएम ने कहा कि रामनवमी आ रही है। आप लोग पाप करने वालों को भूलना मत।

#WATCH | Addressing a public rally in Nawada, Bihar Prime Minister Narendra Modi says, "People say why is Modi working so hard? You have already decided that we will win the election, I work hard because I get the privilege of seeing you, I get energy from meeting my loved ones,… pic.twitter.com/KFbSx7bnco — ANI (@ANI) April 7, 2024

उन्होंने कहा कि अगर मोदी की गांरटी ऐसी ही चलती रही तो इनकी वोट बैंक की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए यह लोग मोदी की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोग दिल्ली में एक साथ होते हैं अलग अलग राज्यों में गाली देते हैं। बिहार में एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरी बोलता है तो मैं असली हूं। यह लोग मजबूरी में आए हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता का स्वार्थ है।

#WATCH | Addressing a public rally in Nawada, Bihar Prime Minister Narendra Modi says, "...I said this from the ramparts of Red Fort that this is the right time. India's time has come. We should not lose this opportunity and hence this election of 2024 has become very… pic.twitter.com/9Z84XwRMey — ANI (@ANI) April 7, 2024

सत्ता से बाहर रहने पर यह लोग मछली की तरह छटपटा रहे हैं। इंडी गठबंधन भ्रष्ट्राचार का ठिकाना। यह लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। भारत का विभाजन करने की बात करते हैं, दक्षिण भारत को अलग कर देंगे ऐसी बात करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। मोदी गारंटी इसलिए देता है, क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का माद्दा है, साफ नीयत है।

#WATCH | Addressing a public rally in Nawada, Bihar Prime Minister Narendra Modi says, "...I salute the land of Bihar and Magadha. This great land of Magadha has the bravery of Chandragupta Maurya, the intellectual capacity of Acharya Chanakya and it has the ability to give… pic.twitter.com/2pGdDAsrOp — ANI (@ANI) April 7, 2024

पीएम ने कहा कि मैंने 3 तलाक को खत्म करने की गारंटी दी थी। हमने उसे खत्म कर दिया। मोदी, देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। गरीब का बेटा मोदी, गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई-बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा।

