पीएम मोदी ने कुवैत में रामायण और महाभारत के अरबी अनुवादक और प्रकाशक से की मुलाकात, अनुवादित महाकाव्यों पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत के दो प्रतिष्ठित महाकाव्यों रामायण और महाभारत के अरबी संस्करणों के पीछे के व्यक्तियों अब्दुल्ला अल बरून और अब्दुल लतीफ अल नेसेफ से मुलाकात की। पुस्तक के प्रकाशक अब्दुल्ला लतीफ अलनेसेफ ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "मैं बहुत खुश हूं, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। श्री मोदी इससे बहुत खुश हैं। ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों पुस्तकों पर हस्ताक्षर किए।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूछा कि अनुवाद में कितने साल लगे, तो उन्होंने बताया कि इसमें उन्हें दो साल आठ महीने लगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले अपने मन की बात रेडियो संबोधन में उनके काम को उजागर किया था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में सांस्कृतिक कूटनीति के महत्व को रेखांकित किया गया था। अब्दुल्लातिफ अलनेसेफ और अब्दुल्ला बैरन ने दुनिया भर से 30 से अधिक पुस्तकों और महाकाव्यों का अरबी में अनुवाद किया है।

#WATCH | Kuwait | Ramayana and Mahabharata published in Arabic language; Abdullateef Alnesef, the book publisher and Abdullah Baron, the translator of Ramayana and Mahabharata in the Arabic language, met PM Narendra Modi in Kuwait City



Abdullateef Alnesef, the book publisher… pic.twitter.com/jO3EqcflXJ