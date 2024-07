PM Modi Lok Sabha Speech: "हम तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण को लेकर चले", लोकसभा में बोले पीएम मोदी

PM Modi Lok Sabha Speech: लोकसभा सत्र में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच पीएम मोदी ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा की गई तीखी बयानबाजी पर जवाब देते हुए कहा, "इस देश ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और लंबे समय तक तुष्टिकरण के शासन का मॉडल देखा है... 'हम तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण के विचार को लेकर चलें'...", मंगलवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए मोदी ने कहा, "भारत के लोगों ने हमें लगातार तीसरी बार उनकी सेवा करने का अवसर दिया है। यह देश के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है।"

Prime Minister Narendra Modi says, "This country has seen the politics of appeasement for a long time and the model of governance of appeasement for a long time...'Hum tushtikaran nahi santushtikaran ke vichaar ko lekar chalein hai'..."

उन्होंने कहा, "जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है।" भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मोदी ने पहली बार पदभार ग्रहण करते समय किए गए वादों को याद किया। उन्होंने कहा, "जब हम 2014 में पहली बार आए थे, तो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वादा किया था।" पीएम मोदी ने कहा, "भ्रष्टाचार ने देश को दीमक की तरह तबाह कर दिया था। हालांकि, देशवासियों ने भ्रष्टाचार के प्रति हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के लिए हमें आशीर्वाद दिया है।"

#WATCH | PM Narendra Modi replies to Motion of Thanks on the President's Address, in the Lok Sabha



He says "Yesterday and today, several MPs have expressed their views of the President's address, especially those who have come among us for the first time as Parliamentarians.…

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "घोटालों का एक दौर था जब सार्वजनिक तौर पर यह बात बेशर्मी से स्वीकार की जाती थी कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला होता है। यह दुनिया घोटालों ने देश को निराशा की गहराइयों में डुबा दिया था, नीतिगत पंगुता थी, हम नाजुक स्थिति में थे... किसी गरीब को घर खरीदना हो तो गैस कनेक्शन के लिए हजारों रुपये की रिश्वत देनी पड़ती थी। लोगों को सांसदों के पास चक्कर लगाने पड़े और फिर भी उन्हें गैस कनेक्शन नहीं मिला।"

मोदी ने कहा, "2014 से पहले एक समय था जब आतंकवादी जहां चाहते थे वहां आकर हमला कर सकते थे। निर्दोष लोगों को मार दिया जाता था, भारत के हर कोने को निशाना बनाया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थीं। 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुस कर मारता है।"

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ''...मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हमने विकसित भारत का संकल्प लिया है और हम उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे और हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे और अपने समय का एक-एक पल लगाएंगे इस संकल्प को पूरा करने के लिए।"

PM Narendra Modi says, "...I assure the countrymen that we have taken the resolution of Viksit Bharat and we will make efforts to fulfil that resolution and we will do it with full dedication and honesty and we will spend every moment of our time to fulfil this…

