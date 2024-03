PM Modi In Arunachal Pradesh: 'वो गाली दे रहे हैं',... मैं एक-एक ईंट जोड़कर युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा हूं

Highlights पीएम ने ईटानगर में सेला टनल समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया आपके बच्चे किस हाल में हैं इसकी परवाह इंडिया गठबंधन वालों ने कभी नहीं की और न ही कभी करेंगे पीएम ने कहा कि जो आपका सपना है वह मोदी का संकल्प है

PM Modi In Arunachal Pradesh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे। पीएम ने ईटानगर में सेला टनल समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद एक सभा को संबोधित किया। पीएम ने यहां पर परिवारवाद पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे किस हाल में हैं इसकी परवाह इंडिया गठबंधन वालों ने कभी नहीं की और न ही कभी करेंगे।

Itanagar, Arunachal Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, "Congress would have taken 20 years to do what we (BJP) have done in last five years in the Northeast." pic.twitter.com/tO0hnWeKBN — ANI (@ANI) March 9, 2024

लेकिन, जब तक हर व्यक्ति का घर, मुफ्त राशन, शुद्ध पीने का पानी, बिजली, टॉयलेट, गैस कनेक्शन मुफ्त इलाज, इंटरनेट कनेक्शन न पहुंचे तब तक मोदी चैन से नहीं बैठ सकता। आज जब यह मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं। आज पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। जो आपका सपना है वह मोदी का संकल्प है। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश पिछले 5 वर्ष में किया है वह पहले की कांग्रेस की सरकार के कार्य से करीब 4 गुणा ज़्यादा है।

#WATCH | Itanagar, Arunachal Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, "From Independence till 2014, around 10,000 km of National Highway was constructed in the Northeast...However, in the last 10 years, more than 6,000 km of National Highway has been constructed in the… pic.twitter.com/Md7popo9Ef — ANI (@ANI) March 9, 2024

जो धन हमने 5 साल में लगाया इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते थे। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विज़न अस्ट लक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्ते की एक एक मज़बूत कड़ी, यह हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। आज भी यहां एक साथ 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए एक-एक ईंट जोड़ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा है।

#WATCH | At the 'Viksit Bharat Viksit Northeast' programme in Itanagar, Arunachal Pradesh, PM Narendra Modi says, "On one hand, Modi is putting together bricks to construct 'Viksit Bharat' and working day and night for the better future of the youth...On the other hand,… pic.twitter.com/yWii2HfVqj — ANI (@ANI) March 9, 2024

भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडिया गठबंधन क्या कर रहे हैं यह आपको पता है। अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था तब कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारे सीमा के गांवो को अव्यवस्थित रखकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी।

#WATCH | Itanagar, Arunachal Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, "Congress had neglected the border villages and termed it the last village. But for me, this is the first village and so we started the Vibrant Village Programme." pic.twitter.com/ePByEp0ytV — ANI (@ANI) March 9, 2024

पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी तो आप सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता यह आप जब अरुणाचल प्रदेश आएंगे तो आपको साक्षात दिखेगा कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। 2019 में मैंने सेला टनल के शिलान्यास का कार्य किया था और अब यह बन गया है, तो यह पक्की गारंटी है या नहीं है।

