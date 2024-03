PM Modi Telangana: ...'मैं आपके प्यार का भूखा हूं', तेलंगाना में पीएम मोदी ने कहा- 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार...

Highlights पीएम मोदी ने कहा मेरा भारत ही मेरा परिवार है पटना की एक रैली में लालू प्रसाद यादव ने पीएम के परिवार पर उठाए थे सवाल पीएम ने कहा कि मैंने एक सपना लेकर घर छोड़ा है

PM Modi Telangana: पीएम मोदी सोमवार को तेलंगाना के दौरे पर थे। यहां उन्होंने 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि 56 हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इसके बाद पीएम ने आदिलाबाद की धरती पर एक जनसभा को संबोधित किया।

#WATCH | Telangana: In Adilabad, Prime Minister Narendra Modi says, "Leaders of INDI Alliance who are involved in corruption, dynasty and appeasement are going berserk. They have now come out with their real manifesto for the 2024 elections. When I question their dynasty… pic.twitter.com/tCVzsuLOcU — ANI (@ANI) March 4, 2024

पीएम ने यहां पर परिवारवाद पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि मेरा परिवार नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि आज देश की करोड़ों बेटियां-माताएं-बहनें यही मोदी का परिवार है। देश का हर गरीब मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत-मेरा परिवार, इन्हीं भावनाओं का विस्तार लेकर मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए, आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा।

Addressing a massive public meeting in Adilabad. People of Telangana connect with the BJP's development agenda.https://t.co/p0zzQ47Q9D — Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2024

बताते चले कि बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर सवाल खड़े कर दिए। उनसे पूछा कि आप हिन्दू भी नहीं हो। इसी का जवाब पीएम मोदी ने तेलंगाना में दिया। उन्होंने कहा कि वह कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मेरा जीवन तो खुली किताब जैसा है। देशवासी मुझे भली-भांति जानते हैं।

#WATCH | Telangana: In Adilabad, Prime Minister Narendra Modi says, "...Even after several decades post-independence, the contribution made by the people of Telangana was never given due respect. After 2014, the BJP Government at the Centre gave great importance to the… pic.twitter.com/fic4ogbQQM — ANI (@ANI) March 4, 2024

मेरी पल पल की खबर देश रखता है। कभी रात तक जब मैं काम करता हूं तो देश के लाखों लोग मुझे लिखते हैं कि इतना काम मत करिए। कुछ आराम करिए। मैंने एक सपना लेकर बचपन में घर छोड़ा था। जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर चला। मैं देशवासियों के लिए जिऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ आपके लिए होगा। मेरा निजी कोई सपना नहीं। आपके सपने मेरा संकल्प होगा। और इसमें पूरी जिंदगी खपा दूंगा, आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। देश के कोटि-कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं। 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है।

