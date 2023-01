प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023: मुख्य अतिथियों के बीच पीएम मोदी ने सम्मेलन का किया उद्घाटन, कहा-विदेश में जब भारतीय मिलते है तो होता है श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास

Highlights पीएम मोदी ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। इस दौरान कई मुख्य अतिथि और नेता भी वहां मौजूद थे। पीएम मोदी ने सम्मेलन में जी20 और इंदौर शहर का भी जिक्र किया है।

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023: पीएम मोदी ने आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले चार सालों में कोरोना के कारण यह सम्मेलन नहीं हो पा रहा था, ऐसे में इस साल यह सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वे 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ आप सभी का स्वागत करते हैं।

आपको बता दें कि इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली और विशिष्ट अतिथि के रूप में सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां मौजूद रहे है।

इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने भारत और भारतीयों के बारे में बोला है। यही नहीं उन्होंने जी20 अध्यक्षता पर भी बयान दिया है और कहा है कि भारत के लिए यह एक अच्छा मौका है।

इस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि "करीब 4 वर्षों बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक फिर से अपने मूल्य स्वरूप में हो रहा है। ये सम्मेलन मध्य प्रदेश के उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है।"

Prime Minister Narendra Modi, President of Suriname Chandrikapersad Santokhi and President of Guyana Irfaan Ali launch commemorative stamp at the 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention in Indore, Madhya Pradesh.pic.twitter.com/QVNGAwDjxf