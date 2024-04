PM Modi In Hoshangabad: 'आग देश में नहीं, आग और जलन उनके दिलों में लगी है', मध्यप्रदेश में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम ने कहा कि आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस के एक परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल के माध्यम से सरकार चलाई इस परिवार ने देश में आपातकाल लगाया था आज देश के कोने-कोने से एक ही आवाज आ रही है फिर एक बार मोदी सरकार

PM Modi In Hoshangabad: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश के दौरे पर थे। यहां उन्होंने होशंगाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस के एक परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल के माध्यम से सरकार चलाई है। इस परिवार ने देश में आपातकाल लगाया था। कांग्रेस पहले ऐसा करती थी। पूरे देश में लोकतांत्रिक सरकारों को जब चाहे ताश के महल की तरह ध्वस्त कर दो। कांग्रेस के मुताबिक उस समय लोकतंत्र ठीक चल रहा था।

#WATCH | Madhya Pradesh: Addressing a public rally in Hoshangabad, PM Narendra Modi says, "You are seeing the situation in the world... Everyone in the world is living under the shadow of fear. The world is trembling as to what will happen, what trouble will come. For such a… pic.twitter.com/ItNmXjhAZs — ANI (@ANI) April 14, 2024

लेकिन जैसे ही एक गरीब परिवार का बेटा प्रधानमंत्री बना, कांग्रेस ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मोदी आ गए हैं. ,संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। देश में आग लग जाएगी। ऐसा भ्रम यह फैला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर बना तो क्या देश में आग लग गई। धारा 370 हटाया तो क्या देश में आग लग गई। पीएम मोदी ने देश में नहीं इनके दिलों-दिमाग में आग लग गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग नहीं जानते कि ये बाबा साहब का संविधान है और उसी के कारण मोदी यहां तक पहुंचे हैं।

#WATCH | Madhya Pradesh: Addressing a public rally in Hoshangabad, PM Modi says, "Now the royal family of Congress is threatening that if Modi becomes Prime Minister for the third time, the country will be on fire. They also said it in 2014, 19, did something like this happen?...… pic.twitter.com/hSrs5DX3oD — ANI (@ANI) April 14, 2024

पीएम ने कहा कि आज भाजपा भारत की सेवा में इसलिए लगी है, जिससे भारत मजबूत और सशक्त बनें। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या एक स्थिर, कमजोर, भ्रष्ट और स्वार्थी नेताओं का इंडी गठबंधन देश को मजबूत बना सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली में मुझे भाजपा का संकल्प पत्र देश की जनता के चरणों में रखने का सौभाग्य मिला।

मैंने वहां मोदी की गारंटी के बारे में विस्तार से बताया है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चौंका दिया था और होशंगाबाद ने तो कमाल कर दिया था। यहां से जो लहर उठी थी, वो लहर पूरे देश में फैल चुकी है। आज देश के कोने-कोने से एक ही आवाज आ रही है- फिर एक बार मोदी सरकार।

