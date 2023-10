PM Modi in Gwalior: सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस, पीएम मोदी ने छात्रों को दिया 'होमवर्क', दिए 9 टास्क, देखें वीडियो

Highlights दो वजहों से ग्वालियर से मेरा विशेष नाता भी है। सिंधिया परिवार ने गंगा किनारे कितने ही घाट बनवाए हैं। BHU की स्थापना के लिए आर्थिक मदद की है।

PM Modi in Gwalior: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीमध्य प्रदेश के ग्वालियर का दौरा किया। सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि सिंधिया स्कूल के 125 वर्ष होने पर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। आज आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस भी है, मैं आप सभी को इसकी भी बधाई देता हूं।

दो वजहों से ग्वालियर से मेरा विशेष नाता भी है। एक तो मैं काशी का सांसद हूं और काशी की सेवा करने में, हमारी संस्कृति के संरक्षण में, सिंधिया परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सिंधिया परिवार ने गंगा किनारे कितने ही घाट बनवाए हैं। BHU की स्थापना के लिए आर्थिक मदद की है।

ग्वालियर से साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। आप अपने thoughts, अपने ideas, नमो APP पर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं व्हाट्सऐप पर भी हूं, वहां भी आपसे कनेक्ट हो सकता है। आप चाहें तो अपने Secrets भी शेयर कर सकते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा।

1ः जलसंरक्षण

2ः डिजिटल लेन-देन

3ः स्वच्छता का मिशन

4ः Vocal For Local

5ः Travel In India First

6ः नैचुरल फार्मिंग

7ः श्रीअन्न पर फोकस कीजिए

8ः फिटनेस, खेल पर ध्यान दें

9ः गरीब परिवार की मदद कीजिए।

PM मोदी ने कहा कि साल 2014 में जब देश ने मुझे प्रधानसेवक का दायित्व दिया तब मेरे पास 2 रास्ते थे- या तो सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए काम करें या दीर्घकालिक अप्रोच को अपनाएं... आज हमारी सरकार को 10 साल हो रहे हैं और इस दौरान देश ने दीर्घकालिक प्लानिंग के साथ जो फैसले किए वह अभूतपूर्व है।

