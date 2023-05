Wach: पीएम मोदी ने कालाबुरागी में रोड शो से पहले बच्चों के साथ की मस्ती, पूछा- आप लोगों का पीएम बनने का मन नहीं करता?

Highlights इस संवाद में पहले तो पीएम मोदी ने बच्चों के एक ग्रुप से पूछा आप लोग स्कूल जाते हैं? फिर पीएम ने समूह के कुछ बच्चों से एक-एक कर के पूछा कि आप क्या बनोगे? अंत में पीएम मोदी ने पूछा कि आप लोगों का मन पीएम बनने का नहीं करता ?

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के कालाबुरागी में मंगलवार को रोड शो से पहले बच्चों के साथ मौज मस्ती करते नजर आए। पीएम यहां बच्चों से पूछते दिखाई दिए कि उनका मन प्रधानमंत्री बनने का नहीं करता है क्या? दरअसल, कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कालाबुरागी में पीएम मोदी का रोड शो हुआ, लेकिन इससे पहले वह बच्चों के समीप जाकर उनसे बात करने पहुँच गए।

पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खुशनुमा संवाद स्थापित किया। इस संवाद में पहले तो पीएम मोदी ने बच्चों के एक ग्रुप से पूछा आप लोग स्कूल जाते हैं? इस पर बच्चों ने जोर कहा, हाँ जाते हैं। इसके बाद पीएम ने अपने हाथ से विशेष मुद्रा बनाकर उनसे वैसा ही करने के लिए कहा। जिसके जवाब में बच्चों ने अपने-अपने अंदाज में वैसा-वैसा किया जैसा पीएम मोदी उन्हें निर्देश दे रहे थे।

इसके बाद उन्होंने बच्चों से पूछा पढ़ाई करोगे? सब पढ़ाई करोगे? बच्चों ने इस पर हाँ पर जवाब दिया। फिर पीएम मोदी ने समूह के कुछ बच्चों से एक-एक कर के पूछा कि आप क्या बनोगे? उनमें शुरूआत की दो बच्चियों ने पीएम मोदी के सवाल का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन जब एक बच्चे से यही सवाल किया तो उसने झट से जवाब दिया- पुलिस। फिर एक ने डॉक्टर बताया। जबकि अन्य बालक ने सीधे पीएम से कहा- आपका सेक्रेटरी। इस बच्चे जोर जोर से हँसने लगे। अंत में पीएम मोदी ने पूछा कि आप लोगों का मन पीएम बनने का नहीं करता ? देखें बच्चों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो -

#WATCH | Karnataka: Prime Minister Narendra Modi had a light-hearted interaction with children in Kalaburagi earlier today, before the roadshow here. pic.twitter.com/HYOoei56xf