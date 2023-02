कर्नाटक: चुनावी साल में पीएम मोदी की जनता को सौगात, शिवमोगा हवाई अड्डे के उद्घाटन समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

Highlights कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी आज कई परियोजनाओं की सौगात देंगे बेलगावी में पीएम शिवमोग्गा हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन चुनावी राज्य में पीएम का ये पांचवा दौरा है

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। चुनावी राज्य कर्नाटक में प्रधानमंत्री का राज्य में पांचवां दौरा है। अपने दौरे में पीएम मोदी हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ ही कई करोड़ों की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शिवमोग्गा हवाई अड्डे को लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और यह कमल के आकार का है। इस एयरपोर्ट पर प्रति घंटे 300 यात्रियों के बैठने की सुविधा हैं।

Prime Minister @narendramodi to visit Karnataka on 27th February



PM to inaugurate Shivamogga Airport. The new airport is developed at a cost of around Rs 450 crore.



Read more: https://t.co/UTMZZdoL8J