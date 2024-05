VIDEO: हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने मुस्लिम महिलाओं से आईडी जांच के लिए बुर्का हटाने को कहा, वीडियो वायरल होने के बाद FIR दर्ज

Lok Sabha Elections 2024: हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही भाजपा उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो सामने आने के बाद सोमवार को विवाद पैदा हो गया, जिसमें वह एक मतदान केंद्र पर मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान की जांच करती दिख रही हैं। वायरल हुए वीडियो में, माधवी लता को विशेष रूप से बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं से सत्यापन के लिए अपना 'नकाब' या चेहरे का पर्दा हटाने के लिए कहते हुए सुना गया है। वीडियो में लता को मुस्लिम महिलाओं से बुर्का हटाने के लिए कहते हुए सुना जाता है, वह बुर्का की ओर इशारा करते हुए उनके मतदाता पहचान पत्र की जांच करती हैं।

बीजेपी उम्मीदवार ने महिलाओं से आगे सवाल किया, "आपने यह (वोटर कार्ड) कितने साल पहले बनवाया था?" वह अतिरिक्त सत्यापन के लिए उनके आधार कार्ड का भी अनुरोध करती है। अपने कार्यों का बचाव करते हुए, माधवी लता ने कहा, "मैं एक उम्मीदवार हूं। कानून के अनुसार, एक उम्मीदवार को बिना फेस मास्क के आईडी कार्ड की जांच करने का अधिकार है।"

उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम महिलाओं से बुर्का हटाने के लिए कहना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह भी एक महिला हैं। उन्होंने कहा, “मैं पुरुष नहीं हूं, मैं एक महिला हूं और बहुत विनम्रता के साथ, मैंने उनसे केवल अनुरोध किया है - क्या मैं कृपया आईडी कार्ड देख और सत्यापित कर सकता हूं। अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वे डरे हुए हैं।''

IsIamists are rattled to see Madhavi Latha verifying Burqa clad women voters at polling booths.



The question is what’s wrong in it? She’s not misbehaving with them, not stopping them from voting, her intention is to make sure no fake voting takes place. pic.twitter.com/1tf787VdZ3