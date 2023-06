G20 समिट के लिए पीएम मोदी का संदेश- "आतंकवाद बांटता है, लेकिन पर्यटन एकजुट करता है"

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एकजुट करने में पर्यटन के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद बांटता है लेकिन पर्यटन जोड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि हम 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' जैसे नए पर्यटक आकर्षण भी बना रहे हैं।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दुनिया को एकजुट करने में पर्यटन के महत्व पर जोर दिया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जी20 के प्रयासों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि यूएनडब्ल्यूटीओ [संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन] के साथ साझेदारी में एक जी20 पर्यटन डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है। यह सर्वोत्तम प्रथाओं, केस स्टडी और प्रेरक कहानियों को एक साथ लाएगा।"

पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद बांटता है लेकिन पर्यटन जोड़ता है। उन्होंने ये भी कहा, "वास्तव में पर्यटन में सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने, एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की क्षमता है।" पीएम मोदी ने भारत के धार्मिक पर्यटन के बारे में बताते हुए कहा कि भारत दुनिया के हर बड़े धर्म के तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

#WATCH | India attracts pilgrims from every major religion of the world. After the infrastructure upgrade, the eternal city of Varanasi, just one of the major spiritual centres now attracts 70 million pilgrims. We are also creating new tourist attractions such as the 'Statue of… pic.twitter.com/dIZXlU26IP