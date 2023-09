पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया 'अर्बन नक्सली' को सुपारी देने का आरोप, तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने कहा, "गृह मंत्रालय अर्बन नक्सल की हकीकत बताए"

Highlights तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी के भाषण में कहे 'अर्बन नक्सल' को बनाया मुद्दा गोखले ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और उसने ऐसे संगठनों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है गोखने ने कहा कि कुछ साल पहले गृह मंत्रालय ने रिकॉर्ड पर बताया था कि ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते सोमवार को भोपाल में विपक्षी दल कांग्रेस पर परोक्ष हमला करते हुए उनके लिए कहे 'अर्बन नक्सल' और 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' को लेकर विपक्षी दलों में काफी गहमागहमी है। अब इस मामले में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दखल दिया है और तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी के भाषण में कहे अर्बन नक्सल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और उसने ऐसे संगठनों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार साकेत गोखले ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ने एक नहीं बल्कि कई मौकों पर विपक्षी राजनीतिक दलों, कुछ पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं।

Very important (regarding "urban naxals"):



In Bhopal yesterday, PM Modi claimed that the Congress party was being run by "urban naxals." He's also used this term on numerous occasions for political parties, journalists, & NGOs among others.



I've asked the Special Secretary… pic.twitter.com/JplBe996jD