पार्थ चटर्जी को तुरंत मंत्रालय और पार्टी के सभी पदों से हटाया जाए, तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष की मांग

Highlights पार्थ चटर्जी पर हमलावर हुए तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष कुणाल घोष ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाने की मांग की ममता बनर्जी इस मुद्दे पर जल्द ही बैठक करने वाली हैं

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में घोटाले के आरोपों में घिरे कैबिनेट मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी के खिलाफ अब पार्टी के अंदर से ही विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि पार्थ चटर्जी को तुरंत मंत्रालय और पार्टी के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। कुणाल घोष ने कहा कि घोटाले के आरोपों में घिरे पार्थ चटर्जी को पार्टी से भी निकाला जाना चाहिए। इतना ही नहीं कुणाल घोष ने कहा कि अगर पार्टी को लगता है कि मेरा बयान गलत है तो पार्टी को मुझे हटाने का पूरा अधिकार है। मैं हमेशा टीएमसी का सिपाही रहूंगा। खबर है कि पार्थ चटर्जी पर तृणमूल कांग्रेस जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इस मुद्दे पर जल्द ही बैठक करने वाली हैं। पार्थ चटर्जी को अपने मंत्रीपद और पार्टी की सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है।

"Partha Chatterjee should be removed from ministry and all party posts immediately. He should be expelled. If this statement is considered wrong, the party has every right to remove me from all posts," tweets TMC General Secretary Kunal Ghosh pic.twitter.com/JC0JCYfW4C